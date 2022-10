(shareribs.com) London 12.10.2022 - Die Ölpreise liegen am Mittwoch wieder unter Druck. Die Unsicherheit der Marktteilnehmer hinsichtlich der Lage in China belastet. Die jüngsten Warnungen des Internationalen Währungsfonds ebenfalls. Am Dienstag hat der IWF seine Jahresprognose für das globale Wirtschaftswachstum veröffentlicht. Darin wurde vor allem vor der Inflation gewarnt und die globalen Notenbanken ...

