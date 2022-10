Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Erneut zu einem Kursrückgang kam es für den heimischen Markt, der ATX musste mit einem Minus von 1,0% aus dem Handel gehen. Am Nachmittag kam zusätzliche Belastung von einer wieder schwächer gestarteten Börse in den USA, dort drehte sich aber dann die Stimmung und auch das heimische Börsenbarometer konnte die Verluste eingrenzen. Allgemein herrschte Zurückhaltung vor der heutigen Veröffentlichung des Protokolls der letzten Fed-Sitzung und den Inflationsdaten in den USA, auch lastete die anhaltende Eskalation im Ukraine-Krieg auf der Stimmung. Zudem wurde vom IWF mitgeteilt, dass erwartet wird, dass sich die globale Konjunktur nächstes Jahr weiter abkühlen wird, ein Drittel der Weltwirtschafte ...

