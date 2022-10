Die Auftragsbücher bei Nordex sind voll. Das bestätigt das Unternehmen immer wieder. Erst gestern vermeldete der Hamburger Windkraftanlagenbauer einen neuen Auftrag aus Litauen. Es läuft also bei Nordex. Und doch kommt die Aktie nicht so recht in Tritt. Gestern schossen die Kurse zwar kurzzeitig nach oben, mussten diese Gewinne aber schnell wieder abgeben…

Litauen bzw. Litauens Energieholding (Ignitis Group) hat bei Nordex fast 40 Turbinen vom Typ N117/3600 geordert. Die Anlage soll in einem Windpark in Polen installiert werden. Insgesamt liefern die Windkraftanlagen rund 133 Megawatt. Gleichzeitig hat Nordex auch einen Wartungsvertrag für die nächsten 15 Jahre eintüten können.

An der Börse sorgte dieser neue Auftrag gestern Morgen für eine echte Kursexplosion. Aus dem Stand sprang der Kurs über die 8-Euro-Marke. Doch diese Gewinne verpufften ...

