Der amerikanische Industriekonzern MSC Industrial Direct Co. (ISIN: US5535301064, NYSE: MSM) zahlt am 29. November 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 79 US-Cents je Anteilsschein an die Investoren aus. Ex-Dividenden Tag ist der 14. November 2022. Gegenüber dem Vorquartal (0,75 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um fünf Prozent. Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr hochgerechnet 3,16 US-Dollar als Dividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...