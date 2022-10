Vonovia-Aktionäre müssen heute kräftig bluten. Schließlich stürzt die Aktie um rund zwei Prozent ab. Dadurch sind die Wertpapiere nun schon für 19,87 EUR zu haben. Rette sich wer kann - oder wie lautet nun das Motto?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Vonovia-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Vonovia der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Vonovia-Analyse einfach hier klicken.

Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig dünn. Denn bis zur nächsten wichtigen Haltezone fehlt nicht mehr viel. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund 0,8 Prozent zum 4-Wochen-Tief. Diese Marke liegt bei 19,72 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die die Zukunftsplanung von Vonovia überzeugt, erhalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...