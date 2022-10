Original-Research: Grand City Properties S.A. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City Properties S.A.

Unternehmen: Grand City Properties S.A.

ISIN: LU0775917882



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.10.2022

Kursziel: EUR19

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 24,00 auf EUR 19,00.



Zusammenfassung:

Wir senken unsere mittel- und langfristigen Prognosen, um den Auswirkungen des steigenden Zinsumfelds auf FFOPS 1 und DPS Rechnung zu tragen. Die Stimmung im Sektor ist schlecht, da die Anleger über den Verschuldungsgrad und mögliche Wertverluste besorgt sind, obwohl die Preise für deutsche Wohnimmobilien nach Einschätzung der Gutachter noch recht stabil sind. Wir sehen in der GCP-Aktie nach den starken Kursverlusten (-59% seit Jahresanfang) einen guten Wert, doch gibt es außer einer Stabilisierung des makroökonomischen Umfelds nur wenige klare Katalysatoren für eine Erholung am Horizont. Die Anpassungen unseres Discounted-Dividend-Modells (DDM) führen zu einem Kursziel von EUR19 (zuvor: EUR24). Unsere Empfehlung bleibt Kaufen.



Abstract:

We are reducing mid- and long-term forecasts to account for the impact of the rising interest environment on FFOPS 1 and DPS. Sector sentiment is poor with investors worried about leverage levels and potential asset value declines, although prices for German residential properties are still quite stable according to assessors. We see good value in the GCP stock after sharp declines (-59% YTD), but there are few clear catalysts for a rebound on the horizon beyond a stabilisation of the macro environment. Adjustments to our discounted dividend model (DDM) result in a EUR19 target price (old: EUR24). Our rating remains Buy.



