Der amerikanische Energiekonzern Alliant Energy Corporation (ISIN: US0188021085, NYSE: LNT) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 42,75 US-Cents an seine Aktionäre aus. Die Zahlung erfolgt am 15. November 2022 (Record day: 31. Oktober 2022). Es ist die 308. vierteljährliche Dividende in Folge. Das Unternehmen zahlt seit dem Jahr 1946 eine Dividende. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,71 US-Dollar ausgeschüttet. ...

