Die Passagierzahlen in der Flughafen-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) erhöhte sich mit 3.371.129 Reisenden um über 67 Prozent und mit 2.650.592 Reisenden um über 68 Prozent am Standort Wien gegenüber dem September des Vorjahres (2021). Im Vergleich zum Vorkrisenniveau beträgt das Passagieraufkommen im September 2022 in der Gruppe 88,6 Prozent und am Standort Wien 89,0 Prozent vom September 2019 - also nur etwa 11 Prozent Prozent weniger als vor der Corona-Pandemie. Insgesamt war es ein starker Reisesommer für den Flughafen Wien: In den vier Sommermonaten von Juni bis September 2022 lag die Zahl der Passagiere mit 10.592.745 Mio. Reisenden bei rund 86 Prozent vom Vorkrisenniveau Juni-September 2019.

