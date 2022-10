Zwei Wochen lang wollte die Bank of England (BoE) auf Inflationsbekämpfung verzichten, um dafür die Finanzmärkte wieder ins Gleichgewicht zu bringen. "Nach Ablauf der Frist zeigt sich, dass keines der beiden Ziele erreicht wurde", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "Stattdessen sitzt die BoE jetzt mit stumpfen Waffen und gebundenen Händen noch tiefer im Problemberg." Woraus sich eine weitere Eskalation der Krisen nicht nur in England ergeben könnte. Die Bank of England hat gerade ihr erst vor zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...