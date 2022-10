Immer weiter im Bann der FED. Der S&P 500 verzeichnete am Mittwoch den sechsten Tagesverlust in Folge und erreichte den niedrigsten Schlussstand seit November 2020, da Marktteilnehmer auf den indikativ wichtigen Verbraucherbericht blicken, der das Tempo der künftigen Zinserhöhungen der Federal Reserve bestimmen wird. Nachdem am Nachmittag das Protokoll der September-Sitzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...