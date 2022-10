Arg gebeutelt werden heute die Aktionäre von SMA Solar. Denn der Kurs wird um satte rund drei Prozent abgestraft. Auf 39,26 EUR reduziert sich damit der Preis für ein Wertpapier. Die Bären erhöhen also den Druck - können sich die Bullen davon befreien?

Anmerkung der Redaktion: Gehen bei SMA Solar jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

Aus technischer Sicht haben sich die Aussichten (deutlich) verschlechtert. Denn dadurch wurde eine wichtige Haltezone unterboten. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Bis zuletzt bedeuteten 39,34 EUR dieses Tief. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Anleger, die von den Geschäftsaussichten von SMA Solar überzeugt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...