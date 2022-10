Mit Aktien erzielt man mittel- bis langfristig eine gute Rendite, meint Roland Nicklaus. Ein Depot sollte deshalb jeder haben. Der CFO der Smartbroker Holding AG spricht im Interview über das große Potenzial des Brokers.

Die Produkteinführung von Smartbroker 2.0 soll im kommenden Jahr über die Bühne gehen. An dem Umfang hat sich nichts geändert, so der Finanzvorstand der Smartbroker Holding AG. "Es sind genug Barmittel vorhanden, um die Infrastruktur aufzubauen sowie das Marketing und die Kundenakquise danach hochzufahren", so der CFO. Des Weiteren erläutert Nicklaus im Interview die Vorteile für Kunden und Aktionäre, die eine eigene Banklizenz mit sich bringt.

Moderation: Martin Kerscher, Text: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

