Am Mittwoch fand die CIRA Jahrestagung statt. Aus Anlegersicht wichtige Erkenntnisse: Börsenotierte Unternehmen können die gestiegenen Preise an die Kunden weitergeben, das betonten zumindest voestalpine-CFO Robert Ottel sowie auch AMAG-CEO Gerald Mayer mehrmals. Versöhnliche Aussichten gibt es seitens Fondsmanager. Sowohl 3Banken Generali KAG-Chef Alois Wögerbauer als auch Caroline Bachmat von DJE Kapital sind für Ende des Jahres bzw. für das 1. Quartal optimistischer. Was das Anlageumfeld in Zeiten von Inflation betrifft, so erwarten die Fondsmanager zwar weiterhin eine hohe Volatilität, die Sentiments-Indikatoren seien aber bereits sehr weit unten, daher könnte es gegen Jahresende bzw. in Richtung 1. Quartal an den Aktienmärkten wieder ...

