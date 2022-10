Was heute bei Dow Chemical los ist, haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund fünf Prozent aus. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Dow Chemical der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Dow Chemical-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund drei Prozent. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 47,76 USD. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...