Bei McDonald's-Aktionären herrscht heute Hochstimmung. Schließlich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund fünf Prozent zubuche. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 248,83 USD. Schaltet McDonald's dadurch in den Hausse-Modus?

Kursverlauf von McDonald's der letzten drei Monate.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund vier Prozent für neue Monatshochs. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 257,55 USD. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi. ...

