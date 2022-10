3M legt heute einen Traumstart hin. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund fünf Prozent aus. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 114,78 USD. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Kursverlauf von 3M der letzten drei Monate.Für eine ausführliche 3M-Analyse einfach hier klicken.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund drei Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 118,74 USD. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Der Durchschnittskurs ...

