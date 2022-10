Der US-Chemiekonzern Dow Inc. (ISIN: US2605571031, NYSE: DOW) gab am Donnerstag eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 0,70 US-Dollar je Aktie bekannt. Ausgeschüttet wird die Dividende am 9. Dezember 2022 (Record date: 30. November 2022). Dies ist nach Firmenangaben die 445. vierteljährliche Dividende in Folge. Seit dem Jahr 1912 schüttet Dow bzw. seine Nachfolgegesellschaften ununterbrochen eine Dividende aus. Auf das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...