Die amerikanische Pizza-Kette Domino's Pizza Inc. (ISIN: US25754A2015, NYSE: DPZ) wird am 30. Dezember 2022 eine Quartalsdividende von 1,10 US-Dollar ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 15. Dezember 2022. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 4,40 US-Dollar Dividende bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 333,38 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,31 Prozent. Im dritten Quartal (11. ...

