Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Eine deutliche Erholung gab es gestern auch für den ATX, nach sechs Verlusttagen in Folge konnte das heimische Börsenbarometer ein Plus von 2,2% erzielen. Nach einem durchwegs positiven Verlauf sorgten die US-Inflationszahlen, die leicht über den Erwartungen lagen, vorübergehend für merklichen Verkaufsdruck, ehe die Stimmung drehte und der Optimismus und Mut zum Risiko wieder die Oberhand gewann. Bei den Einzeltiteln konnten die zuletzt gebeutelten Ölwerte klare Zugewinne erzielen, für die OMV ging es um 5,3% nach oben, auch bei Schoeller-Bleckmann gab es mit einem Anstieg von 4,4% eine deutliche Erholung. Ebenfalls klar im Plus konnten die großen Bankentitel den Handel beschliessen, die Bawag legte um ...

