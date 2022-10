Im österreichischen Luftraum waren heuer im Sommer so viele Flüge wie noch nie unterwegs. Der Monat Juli war mit über 102.000 Flügen der verkehrsreichste Monat in der Geschichte von Austro Control. Nach den deutlichen Rückgängen wegen der Corona-Pandemie hat sich der Flugverkehr während der Sommermonate deutlich erholt und lag für Juli mit +8% bereits über dem Verkehrsniveau von 2019. Rekordtag war der 31. Juli mit knapp über 3.500 Flügen. Der Grund für diese deutliche Verkehrszunahme lag zum einen in der verstärkten Reisetätigkeit nach Aufhebung der COVID-Einschränkungen zum anderen auch an der Verlagerung von Verkehrsströmen durch den Ukraine-Krieg. Weil das Kriegsgebiet weitläufig umflogen werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...