Kalenderwoche 41 am KMU-Anleihemarkt (10.10. bis 14.10.2022): Nachdem die Metalcorp Group ihre Anleger aufgrund der nicht zurückgezahlten Anleihe 2017/22 (WKN A19MDV) bereits in einem Informations-Call adressiert hat und eine Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 22. und 25. Oktober zur Laufzeit-Verlängerung der Anleihe anberaumt hat, wird die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) ihrerseits ebenfalls eine Investorenkonferenz zur Metalcorp-Anleihe am 18.10.2022 um 17:00 Uhr abhalten. Dort soll über das weitere Vorgehen beratschlagt werden. Nach wie vor sieht die SdK zahlreiche offene Fragen bzgl. der nicht zurückgezahlten Anleihe. Die Photon Energy N.V. hat indes das Platzierungsergebnis ihrer jüngsten Aufstockungs-Tranche für die Anleihe 2021/27 (WKN A3KWKY) bekanntgegeben, demnach konnte das Unternehmen 10 Mio. Euro am Kapitalmarkt eingesammeln. Damit steigt das Gesamtvolumen des Photon Energy Green Bonds nunmehr auf 75 Millionen Euro an. Das maximale Volumen der Aufstockungs-Tranche hätte bei 25 Mio. Euro gelegen.

Die StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. hat eine neue zehnjährige Anleihe 2022/32 (ISIN: DE000A30VTD2) mit einem Volumen von bis zu 12 Mio. Euro aufgelegt. Die Anleihe, die seit dieser Woche über die GLS Bank gezeichnet werden kann, ist mit einem Zinskupon in Höhe von 4,25% p.a. ausgestattet und läuft bis zum ...

