Die energiehungrige Chemie-Industrie galt im Zuge der Energiekrise beinahe als pleite. Insbesondere für BASF sahen die Experten schon die Lichter ausgehen. Doch die Ludwigshafener scheinen die bisherigen Einbrüche ganz gut verdaut zu haben, denn die aktuellen Zahlen zum dritten Quartal wussten durchaus zu überzeugen. Immerhin konnte BASF die Analystenschätzungen (deutlich) übertreffen. Die Aktie setzt zu einem Höhenflug an…

So gab BASF in den vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal einen Umsatz von rund 22 Milliarden Euro zu Protokoll. Ein Plus von rund 12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese Steigerung ist vor allem in günstigen Wechselkursen und höheren Preisen begründet. Das operative Ergebnis ging zwar von 1,77 Milliarden Euro auf 1,38 Milliarden Euro zurück, lag damit aber immer noch (deutlich) über der Konsensschätzung der Analysten ...

