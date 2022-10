Der Windkraftanlagenbauer Nordex konnte in der vergangenen Woche zahlreiche Marktteilnehmer regelrecht überraschen. So präsentierte das Unternehmen am Donnerstag seine Zahlen zum dritten Quartal und konnte insbesondere im Bereich der Auftragseingänge überzeugen. Denn insbesondere deutlich höhere Verkaufspreise sorgen für viel Optimismus. An der Börse läuft bereits eine Erleichterungsrallye.

Insgesamt konnte Nordex im dritten Quartal Aufträge für 227 Turbinen verbuchen. Die Gesamtleistung beläuft sich auf rund 1.440 Megawatt. Damit verzeichnete Nordex zwar einen Auftragsrückgang von rund 20% im Vergleich zum Vorjahresquartal, konnte aber eine satte Preiserhöhung durchsetzen. Denn der Verkaufspreis pro Megawatt sprang von rund 700.000 Euro auf rund 900.000 Euro!

An der Börse sorgten diese Zahlen für ein echtes Feuerwerk. Am Donnerstag ...

