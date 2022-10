Was war nicht alles über die energiehungrige Chemie-Industrie geschrieben. Die Branche wurde hierzulande schon beinahe totgesagt und insbesondere für BASF wurde angesichts der explodierenden Kosten der Teufel an die Wand gemalt. Doch jetzt haben die Ludwigshafener mit ihren Zahlen fürs dritte Quartal eindrucksvoll zurückgeschlagen und konnten sogar die Analystenerwartungen übertreffen! Die Aktie präsentiert sich von ihrer besten Seite…

So gab BASF in den vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal einen Umsatz von rund 22 Milliarden Euro zu Protokoll. Ein Plus von rund 12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese Steigerung ist vor allem in günstigen Wechselkursen und höheren Preisen begründet. Das operative Ergebnis ging zwar von 1,77 Milliarden Euro auf 1,38 Milliarden Euro zurück, lag damit aber immer noch (deutlich) über der Konsensschätzung der Analysten ...

