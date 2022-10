Credit Suisse prüft auch Verkauf von Teilen des Schweizer Geschäfts (FT)Electricite de France verschiebt Wiederinbetriebnahme von Atomreaktoren Prosus verkauft russische Kleinanzeigen-Webseite Metro will Indien-Geschäft nur zum Wunschpreis verkaufen (ET) DIC Asset: Ausbau Logistikinvestments in den Niederlanden - Erwerb eines Objekts in der Region West-Brabant Dräger streicht wegen Lieferketten-Probleme Prognose Ekotechnika AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022 Tonkens Agrar: Vorläufiges Konzernergebnis vor Steuern für das GJ 21/22 liegt deutlich oberhalb der Erwartungen Hellofresh schließt Standort in Kalifornien - 611 Jobs betroffen Hypoport: Nach außerordentlich starkem H1 deutlicher Rückgang des Marktes der privaten Immobilienfinanzierung ...

