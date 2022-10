Was für ein Auftakt - Aixtron glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund drei Prozent aus. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 25,42 EUR. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Aixtron erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Aixtron der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Aixtron-Analyse einfach hier klicken.

Das übergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Denn nach wie vor liegt das Papier nur knapp über einen wichtigen Haltezone. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...