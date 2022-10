Um 11:46 liegt der ATX TR mit +0.43 Prozent im Plus bei 5827 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -25.76% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +1.78% auf 21.78 Euro, dahinter FACC mit +1.74% auf 5.85 Euro und DO&CO mit +1.69% auf 78.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 12508 (+1.30%, Ultimo 2021: 15884, -21.25% ytd). Die Oktober-Ausgaben des gabb sind präsentiert von IRW-Press, eine aktuelle News betrifft ClearVue: ClearVue sichert sich in Australien das erste Installationsprojekt im Wohnbau 13. Aktienturnier by IRW-Press: Das Achtelfinale ist vorbei und das Viertelfinale steht wie folgt, es zählt wieder die Wochenperformance. Pierer Mobility ist in der Runde der letzten 16 ausgeschieden, damit kann diesmal nur Palfinger (bei Turniersieg) den Wanderpokal für ...

