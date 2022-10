EQS-Ad-hoc: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Personalie

Änderungen im Vorstand der HELMA Eigenheimbau AG



17.10.2022 / 18:36 CET/CEST

Der Aufsichtsrat der HELMA Eigenheimbau AG hat auf seiner heutigen Sitzung den Vorsitzenden des Vorstands, Herrn Gerrit Janssen, mit sofortiger Wirkung abberufen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Janssen für die langjährige Zusammenarbeit.



Zum 1. November 2022 wird Frau Andrea Sander den Vorsitz des Vorstands übernehmen und neben der Weiterentwicklung des Kerngeschäfts konsequent die ESG-Kriterien in der Strategie der HELMA-Gruppe verankern. Frau Sander wird zuständig sein für die Bereiche Personal, Recht, Unternehmensentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Compliance sowie für die Führung der Tochtergesellschaft HELMA Ferienimmobilien GmbH. Bis zur Regelung der Nachfolge wird Frau Sander kommissarisch die Leitung der Bereiche Finanzen und Controlling, IT und Investor Relations übernehmen.



Frau Sander war in früheren Positionen bei ALBA Group und Adecco in Europa bzw. der DACH-Region verantwortlich für die Bereiche Audit, Governance, Risk und Compliance und bringt umfangreiche Erfahrungen aus Organisationsentwicklungen, Prozessoptimierungen und Change-Management-Projekten mit.



