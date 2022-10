Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Für die Wiener Börse verlief der Handel zum Wochenbeginn sehr erfreulich, der ATX konnte einen Zuwachs von 1,5% erzielen. Als hilfreich erwiesen sich Konjunkturdaten aus den USA, der Empire State Index der Federal Reserve of New York war zwar stärker ausgefallen als erwartet, lag aber deutlich unter dem Ergebnis des Vormonats, dadurch stiegen allerdings die Hoffnungen, dass die Fed in Zukunft einen etwas flacheren Zinsstraffungspfad einschlagen könnte. Bei den Einzeltiteln standen gestern in Wien vor allem Analystenkommentare im Fokus, BNP Paribas nahm die Bewertung der Bawag mit einer Einstufung als "Outperform" und einem Kursziel von 75,0 Euro auf, die Aktie konnte dadurch 2,1% zulegen. Auch für die ...

