Abfälle zu reduzieren bzw. zu recyceln ist eines von vielen Nachhaltigkeits-Zielen des Catering-Unternehmens DO & CO. Co-CEO Gottfried Neumeister gibt uns Einblick in die ESG-Initiativen sowie mittel- bis langfristigen Ziele. Bei DO & CO hat man zuletzt, trotz Corona-Pandemie, ein ansehnliches Wachstum gesehen. Ich möchte aber nicht vordergründig über die Geschäftsentwicklung sprechen, sondern darüber, wie bei DO & CO ESG-Themen gelebt werden. Gerade der Lebensmittel-Bereich ist im Hinblick auf Klimawandel gefordert. Gottfried Neumeister: Eine nachhaltige Unternehmensführung ist für die Wettbewerbsfähigkeit enorm relevant. Ökonomische Ziele lassen sich heute nicht ohne ökologische Ziele erreichen. Als internationaler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...