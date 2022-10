Nach Gold bei der Erstbewertung im vergangenen Jahr wurde UBM Development nun von EcoVadis mit Platin prämiert, das ist die höchste von EcoVadis vergebene Bewertung. UBM CEO Thomas G. Winkler: "Bei uns ist Nachhaltigkeit nicht nur in der Konzernstrategie green. smart. and more. verankert, sondern Nachhaltigkeit ist für uns eine Haltung,". Die Bewertung deckt anhand von 21 Indikatoren die vier wichtigsten Themen im Bereich Nachhaltigkeit ab: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Mit dem EcoVadis Rating konnte UBM Development im Jahr 2022 bereits das zweite Spitzen Ergebnis erzielen: Auch im Rating von ISS ESG hat sich das Unternehmen auf "B-" verbessert. UBM ist außerdem seit 20. Juni 2022 auch Mitglied im ...

