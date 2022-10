Kommentar von Michael Pinkerton, Analyst in Washington bei T. Rowe Price: Die US-Wahlsaison steht wieder einmal vor der Tür. Die jüngsten Erfolge in der Gesetzgebung scheinen den Demokraten auf dem Weg zu den Zwischenwahlen etwas Auftrieb zu geben. Die Geschichte und die wirtschaftlichen Sorgen sprechen jedoch dafür, dass die Republikaner zumindest im Repräsentantenhaus die Mehrheit erringen werden. Was könnten die verschiedenen Ergebnisse für die US-Politik und die Anleger bedeuten? Eine republikanische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...