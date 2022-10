114 Millionen Hack bei Solana drückt den Marktwert Ethereum wird OPAC-konform Erste US-Bank baut Krypto-Bestände auf Mastercard und Google forcieren Kryptogeschäft von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates Die Märkte hatten in der vergangenen Woche mit dem Inflationsdruck zu kämpfen, der durch den aufkeimenden Krieg in Europa und die Zero-Covid-Maßnahmen in China geschürt wurde und die Energie- und Versorgungskrise weiter angefacht hatte. Die Renditen von Bitcoin und Ethereum haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...