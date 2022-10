Die Bullen schwingen heute bei NextEra Energy eindeutig das Zepter. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund drei Prozent aus. Dadurch kostet der Titel nun 72,83 USD. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von NextEra Energy der letzten drei Monate.Für eine ausführliche NextEra Energy-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen müssen auch nach dieser Rallye unverändert aufpassen. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Zuletzt lag dieser Tiefpunkt bei 69,81 USD. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig orientierten Börsianern derzeit nicht. Denn demnach sind für NextEra Energy Abwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...