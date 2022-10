Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von Amazon schon lange nicht mehr erlebt. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund drei Prozent gehandelt. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. Kommt jetzt die Rallye?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Amazon der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Amazon-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund drei Prozent. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 123,00 USD. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...