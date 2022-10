An den Börsen gab es heuer nichts zu feiern. Ein Grund von mehreren: Die steigenden Zinsen und die hohe Inflation. Wenn die Inflation steigt, verlangen Investoren höhere Erträge, um die Geldentwertung auszugleichen. Eine Aktie muss zunächst fallen, damit zukünftige Erträge steigen. In der Praxis ist es schwieriger: Investoren müssen berücksichtigen, dass steigende Preise zu höheren Aufwendungen für Rohstoffe, Handelswaren und Löhnen führen. "Es stellt sich die Frage, inwieweit die Unternehmen diese Kosten an die Kunden weitergeben können? Vereinfacht: Wie entwickeln sich die Gewinne kurzfristig? "Generell steigt die Unsicherheit, was sich in erhöhter Volatilität widerspiegelt", analysiert Erste ...

