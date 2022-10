Rezessionsängste, Zinserhöhungen und Verwicklungen nach Russland: Die Bankentitel sind derzeit in aller Munde. Dabei scheinen die Großbanken bislang mit einem blauen Auge davon gekommen zu sein, geht es nach den Quartalszahlen der US-Banken. Dennoch rüstet man sich bei der Deutschen Bank schon jetzt für schlechte Zeiten: Das Unternehmen dreht momentan allerorten an der Kostenschraube. Den Aktienkurs freut es…

Medienberichten zufolge plant die Deutsche Bank eine echte Entlassungswelle in New York und wohl auch in London. Insbesondere im Investmentbereich soll die Bank zu Einsparungen aufgerufen haben. Angeblich sind bereits 20 Junior-Banker und auch schon einige leitende Angestellte entlassen worden. Insider gehen davon aus, dass die Deutsche Bank damit im Hinblick auf die zu erwartende Rezession rechtzeitig an Kosten einsparen will.

Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich in den vergangenen Tagen endlich einmal ...

