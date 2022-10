Was war das für ein Hin und Her in der Bundesregierung. Habeck gegen Lindner. Beinahe täglich. Schließlich hat Kanzler Scholz in der vergangenen Woche in Sachen Verlängerung der AKW-Laufzeiten ein Machtwort gesprochen. Für den Energieriesen E.ON kommt das einer großen Erleichterung gleich. Entsprechend gut gelaunt präsentiert sich auch die E.ON-Aktie. Für Anleger damit jetzt hochspannend…

Bis Mitte April 2023 können die drei verbliebenen Atomkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland nun weiterlaufen. So hat es das Bundeskanzleramt entschieden und damit den Streit unter seinen Ministern beigelegt. Das E.ON (und auch RWE) mit diesen AKWs immer noch einiges an Geld verdienen, dürfte sich diese Entscheidung positiv auf den Geschäftsverlauf von E.ON auswirken.

Unmittelbar nach der Entscheidung schoss der Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...