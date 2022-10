In den vergangenen Tagen konnnte Vonovia massiv zulegen. Immerhin legte der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche rund 3,63 Prozent zu. An zwei der fünf Sitzungen ging die Aktie mit Aufschlägen aus dem Handel. Darunter das Plus vom Montag in Höhe von 5,61 Prozent als höchster Tagesgewinn der vergangenen Tage. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit eröffnet. Die Technik:

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Die Charttechnik ist auch nach einem solchen Zwischenspurt noch nicht über den Berg. Da die Aktie nun mit dem Rutsch unter die nächste Haltezone aus dem Stand neue Verkaufssignale generieren kann. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...