Es war DIE Hoffnung auf eine zweite BioNTech-Aktie. Doch nach dem Corona-Fiasko war es ruhig geworden um Valneva, bis die Aktie zuletzt endlich wieder positive Schlagzeilen gemacht hatte. Diese neue Perspektive haben jetzt Analysten zum Anlass genommen, das Unternehmen noch einmal genau auf den Prüfstand zu stellen. Immerhin geht es an der Börse seit einigen Tagen mehr oder weniger steil nach oben…

So hat das Analysehaus Bryan Garnier das Unternehmen in einer neuen Studie abermals von allen Seiten beleuchtet. Am Ende der Analyse haben die Experten ihre Kaufempfehlung für den Impfstoffentwicklung erneuert. Das Kursziel für die Franzosen wird auf 13 Euro beziffert.

Ein Grund dafür dürften die jüngsten Nachrichten gewesen sein. Schließlich gelang es den Franzosen kürzlich, Investoren für eine Finanzierungsrunde von mehr als 100 Millionen Euro zu finden. Dabei wollte Valneva zunächst nur für 40 Millionen neue Aktien ausgeben. Doch der US-Biotech-Investor Deep Track Capital zeigte großes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...