Build Your Dreams ist momentan im Bullenmodus. Immerhin 4,37 Prozent gewann der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss. Für das Wertpapier ging es vier der fünf Tage nach oben. Am Montag hat Build Your Dreams den Vogel abgeschossen mit einem Plus von 5,31 Prozent. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah zurück?

Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angespannt. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. Immerhin genügt ein Rücksetzer von rund neun für neue 4-Wochen-Tiefs. Dieses wichtige Tief wurde bei 23,47 USD markiert. Es liegt ...

