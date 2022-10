Vor rund vier Wochen hatte Varta seine Aktionäre mit der Nachricht geschockt, die Umsatz- und Gewinnprognosen ersatzlos streichen zu müssen. Seitdem warteten die Anleger gespannt auf die neuen Zahlen. Völlig überraschend hat Varta jetzt am vergangenen Freitag die neuesten Finanzkennzahlen preisgegeben. Das sorgte an der Börse zwar für einen Rücksetzer, der aber deutlich schwächer ausfiel als zu befürchten war…

Nach knapp 225 Millionen Euro Umsatz im dritten Quartal im vergangenen Jahr bei einem EBITDA von rund 70 Millionen Euro, verzeichnete Varta in Q3 2022 nun Umsätze in Höhe von 194 Millionen Euro. Ein Rückgang von rund 15%. Erschreckend allerdings die Gewinnentwicklung, denn das EBITDA liegt bei -2,5 Millionen Euro. Ursprünglich hatte Varta einen Gewinn von 40 bis 50 Millionen Euro in Aussicht gestellt…

Das Einkassieren der ...

