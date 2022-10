Trotz Rezessionsängsten und Verwicklungen nach Russland waren die Bankentitel zuletzt die großen Gewinner an den Börsen. Damit das so bleibt, stellt sich die Deutsche Bank jetzt für die Zukunft auf. Denn in Erwartung schwieriger wirtschaftlicher Verhältnisse hat die Deutsche Bank jetzt an der Kostenschraube gedreht. An der Börse scheint das gut anzukommen, denn die Aktie kennt momentan nur den Weg nach oben.

Die Deutsche Bank plant Medienberichten zufolge eine echte Entlassungswelle in New York und wohl auch in London. Insbesondere im Investmentbereich soll die Bank zu Einsparungen aufgerufen haben. Angeblich sind bereits 20 Junior-Banker und auch schon einige leitende Angestellte entlassen worden. Insider gehen davon aus, dass die Deutsche Bank damit im Hinblick auf die zu erwartende Rezession rechtzeitig an Kosten einsparen will.

Noch in der ersten Oktober-Woche notiert die Deutsche Bank-Aktie im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...