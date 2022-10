In den vergangenen Tagen konnnte Tesla massiv zulegen. Denn die Notierungen liegen heute 4,61 Prozent über dem Vorwochenniveau. An vier der fünf Sitzungen ging es für die Aktie nach oben. Dabei schoss Tesla am Montag mit einem Plus von 7,01 Prozent besonders heftig nach oben. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Das übergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. Immerhin ergibt sich nur ein Abstand von rund sechs zu den bedeutenden 4-Wochen-Tiefs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...