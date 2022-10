Viel zu lachen gab es für Valneva-Aktionäre in den vergangenen Wochen nicht. So heftig war das Unternehmen an der Börse abgestürzt. Doch im Oktober erobert der Kurs Schritt für Schritt verlorenes Terrain zurück. Außerdem konnten die Franzosen bereits frisches Geld einsammeln. Die Analysten jedenfalls sehen in Valneva ordentlich Potenzial…

So hat das Analysehaus Bryan Garnier das Unternehmen in einer neuen Studie abermals von allen Seiten beleuchtet. Am Ende der Analyse haben die Experten ihre Kaufempfehlung für den Impfstoffentwicklung erneuert. Das Kursziel für die Franzosen wird auf 13 Euro beziffert.

Ein Grund dafür dürften die jüngsten Nachrichten gewesen sein. Schließlich gelang es den Franzosen kürzlich, Investoren für eine Finanzierungsrunde von mehr als 100 Millionen Euro zu finden. Dabei wollte Valneva zunächst nur für 40 Millionen neue Aktien ausgeben. Doch der US-Biotech-Investor Deep Track Capital zeigte großes Interesse an Valneva, sodass die Kapitalerhöhung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...