Für JinkoSolar-Anleger wäre momentan schwarze Kleidung angemessen. So ergibt sich im Vergleich zur Vorwoche ein Minus von 4,67 Prozent. Mit Kursrückgängen verabschiedete sich die Aktie an drei der fünf Sitzungen. Dabei war der Tagesverlust vom Donnerstag in Höhe von 3,95 Prozent besonders fies. Die Bären erhöhen also den Druck - können sich die Bullen davon befreien?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Ein charttechnisch relevanter Bereich kommt nämlich immer näher. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...