Mit guten Vorgaben aus den USA im Rücken geht es für den DAX auch in der neuen Handelswoche weiter nach oben. Größtes Thema diese Woche: die EZB-Sitzung am Donnerstag. 24. Oktober 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Wie stark wird sich die EZB gegen die hohe Inflation in der Eurozone ins Zeug legen? Das ist die große Frage diese Woche. Denn am Donnerstag steht eine Sitzung der europäischen Notenbanker an. "Die EZB dürfte die Leitzinsen erneut um 75 Basispunkte anheben und weitere Erhöhungen in Aussicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...