voestalpine gibt einen positiveren Ausblick ab: Der Vorstand habe in seinem letzten Ausblick ein EBITDA in einer Höhe von in etwa 2 Mrd. Euro für das gesamte Geschäftsjahr 2022/23 erwartet, dieser Ausblick habe auf der Annahme einer starken konjunkturellen Abkühlung in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres beruht, so das Unternehmen. Auf Basis der jüngsten Konjunkturprognosen würde sich diese auch tatsächlich abzeichnen, jedoch zeitlich etwas später als von voestalpine ursprünglich erwartet. Aufgrund der bisherigen Entwicklungen sowie der Einschätzungen aus heutiger Sicht geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2022/23 aktuell von einem EBITDA in einer Bandbreite von 2,3 bis 2,4 Mrd. EUR aus. Diese Zahl inkludiert die Einmaleffekte aus einem Grundstücksverkauf. Hier würden ...

