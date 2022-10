Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/playlist/2607 alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in Folge S3/30 ging es um den Oktober-Verfall mit schwacher Tendenz, dann den bizarren Zusammenhang des grössten Handelsvolumens ever in der EVN-Aktie, denn dieses ist aufgrund einer abgesagten Kapitalmarkttransaktion zustande gekommen: Die EVN-Aktie war 2010 derart unter Druck, dass der deutsche Kernaktionär Energie Baden-Württemberg (EnBW) darauf verzichtete, seinen Anteil von 35,72 auf 9,74 Prozent zu reduzieren. Geplant war dies im Zuge der EVN-Kapitalerhöhung. Investoren waren nur bereit, die EVN-Aktien um 10,50 € zu kaufen. Das ist das unterste Ende des Preisbandes, das bis 13,50 € reichte. 10,50 € ...

