Einen Traumstart legt heute IBM hin. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund zwei Prozent nach oben. Damit valutiert der Titel nun bei 133,02 USD. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von IBM der letzten drei Monate.Für eine ausführliche IBM-Analyse einfach hier klicken.

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund 0,1 Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Der Hochpunkt liegt bei 133,11 USD. Die Spannung bei IBM ist also auf dem Siedepunkt.

Anleger, die pessimistisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...